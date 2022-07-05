Посол в Великобритании Келин заявил, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских активов

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5 июля 2022, 22:24 Источник: Россия-24

посол РФ в Великобритании, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, поскольку это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира.

Андрей Келин подчеркнул, что в настоящий момент имеется в виду вероятная конфискация активов у физических и юридических лиц, которые попали под санкции, однако у подобного действия нет никакой законодательной базы. "Речь не идет о конфискации государственных активов", – заметил дипломат.

Посол уточнил, что вышеуказанный шаг в случае его совершения может быть ударом по священному праву частной собственности, правовой системе и международному праву. Келин, однако, обратил внимание на то, что в сложившихся условиях нельзя ничего исключать – власти Великобритании могут пойти ва-банк.