Путин позволил правкомиссии вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках

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5 июля 2022, 18:20 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин позволил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на счета в зарубежных банках. Данная информация содержится в тексте указа.

Согласно указу о репатриации валюты, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставляется полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои вклады, которые были открыты в банках и прочих финорганизациях, расположенных за границей, а также на проведение денежных переводов без наличия банковского счета с применением электронных средств платежа, предоставленных зарубежными поставщиками платежных услуг.