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Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики РФ

, 14:02 Источник: РИА "Новости"

Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики РФ
глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках выступления на съезде РСПП в среду, 29 июня, заявила, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики страны.

По словам Эльвиры Набиуллиной, когда начинается управление курсом нацвалюты, резко снижается самостоятельность денежно-кредитной политики, что приводит к "привязыванию" к валютам чужих стран. В данном случае приходится синхронизироваться с политикой этих государств.

Глава ЦБ уточнила, что Россия придерживается плавающего курса, так как он позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

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