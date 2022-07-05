Bloomberg сообщает, что с начала года газ в Европе подорожал на 700%

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5 июля 2022, 16:11 Источник: РИА "Новости"

труба, https://unsplash.com/photos/DVqdk8MTp2I

Агентство Bloomberg сообщает, что с прошлого года природный газ в Европе подскочил в цене на 700 процентов, став наряду с нефтью движущей силой нового периода конфронтации между державами.

В материале отмечается, что газ превратился в наиболее ходовой товар в мире и главный фактор глобальной инфляции, который приводит к экстремальным скачкам цен. Кризис вокруг Украины, по мнению автора статьи, стал причиной борьбы за СПГ и "всемирной давки" в процессе приобретения "голубого топлива".

Bloomberg отмечает, что государства стараются как можно скорее получить дефицитный сжиженный природный газ, чтобы подготовиться к зиме.