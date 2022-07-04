Джонсон предложил помощь с разминированием портов и страхованием судов для вывоза зерна с Украины

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4 июля 2022, 19:38 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Tejas Sandhu/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 4 июля, заявил, что Лондон предлагает помочь с разминированием, а также страхованием кораблей для вывоза зерна с территории Украины.

Борис Джонсон в рамках выступления в парламенте заявил, что в разрешении ситуации с зерном важна роль Турции, власти которой прикладывают все возможные усилия. Британский премьер выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за его действия. Кроме того, по словам Джонсона, возможность вывоза зерна зависит от согласия российского руководства.

Великобритания в свою очередь предлагает возможности для разминирования портов и страхования судов, которые потребуются для транспортировки зерна.