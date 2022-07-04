Министр энергетики Шри-Ланки Виджесекера: топлива в стране осталось на день, поставок до 22 июля не будет

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4 июля 2022, 15:22 Источник: РИА "Новости"

заправка автомобиля, https://unsplash.com/photos/ATiv-MR0d4U

Министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера заявил в понедельник, 4 июля, что топлива в островном государстве осталось менее чем на один день, а следующая отгрузка бензина произойдет лишь 22-23 июля.

Канчана Виджесекера подчеркнул, что власти Шри-Ланки связались с другими поставщиками, однако не могут подтвердить новые поставки топлива в страну раньше 22 июля.

Министр энергетики также обратился к живущим за границей гражданам Шри-Ланки с просьбой отправить деньги на родину для финансирования новых закупок нефти.