Daily Mirror сообщает, что президент Шри-Ланки Раджапакса направил Путину просьбу о сотрудничестве в закупках нефти

Издание Daily Mirror, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.
В материале говорится, что в ближайшие дни президенты Шри-Ланки и России планируют провести телефонный разговор, в рамках которого будут выработаны договоренности с возможной организацией официального визита ланкийского лидера в Москву.
Раджапакса также намерен совершить поездку в ОАЭ для обсуждения вопросов импорта топлива.