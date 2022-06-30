Daily Mirror сообщает, что президент Шри-Ланки Раджапакса направил Путину просьбу о сотрудничестве в закупках нефти

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30 июня 2022, 10:45 Источник: РИА "Новости"

президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса, Cia Pak/XinHua

Издание Daily Mirror, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.

В материале говорится, что в ближайшие дни президенты Шри-Ланки и России планируют провести телефонный разговор, в рамках которого будут выработаны договоренности с возможной организацией официального визита ланкийского лидера в Москву.

Раджапакса также намерен совершить поездку в ОАЭ для обсуждения вопросов импорта топлива.