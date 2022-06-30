Политолог Станкевич заявил, что Западу не удалось накинуть «нефтяную удавку» на Россию

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30 июня 2022, 10:12

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/ky-nKaKcG3A

Политолог Сергей Станкевич заявил, что НАТО возлагала большие надежды на ключевой санкционный рычаг против России — "нефтяную удавку", однако эта "ставка" Североатлантического альянса "не сыграла".

Сергей Станкевич выразил мнение, что план "нефтяной удавки" был провален в связи с повышением цен на "черное золото" во всем мире, что принесло Российской Федерации большую прибыль. Данная ситуация заставила страны Запада создать другую стратегию и ввести ценовой порог на энергоресурс из РФ.

Кроме того, по словам политолога, западные государства совершили попытку "ударить" по бюджету посредством введения запрета на экспорт российского золота, но это также негативно отразилось на инициаторах рестрикций, передает ФБА "Экономика сегодня".