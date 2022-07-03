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Аргументы Недели Экономика 13+

FT: Япония не хочет отказываться от приобретения российского газа

, 22:39 Источник: ТАСС

FT: Япония не хочет отказываться от приобретения российского газа
«Сахалин-2». Фото: Serguei Fomine/globallook.com

Из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Япония не хотела бы отказываться от покупки российского газа, несмотря на проводимую РФ политику. Об этом изданию Financial Times рассказал в воскресенье президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото.

По его словам, компания сейчас продолжает импорт российского СПГ в обычном режиме. Он объяснил политику Японии в отношении российских энергоносителей тем, что на спотовом рынке уголь и сжиженный природный газ сейчас очень дороги.

«Поскольку японским покупателям необходим СПГ с [месторождений] «Сахалин-2», то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме независимо от проводимой Россией национальной политики», - заявил Хасимото.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi)  станет российское юрлицо. 

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