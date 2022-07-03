Немецкий экономист Эрхардт оценил расходы ФРГ на переход к сжиженному газу в один триллион евро

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3 июля 2022, 08:28 Источник: ТАСС

трубы, https://unsplash.com/@martinadams

Немецкий экономист, специалист по фондовым рынкам Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt заявил, что замещение российского газа за счет расширения возможностей по приему СПГ обойдется Германии в €1 триллион.

Йенс Эрхардт выразил мнение, что Германия и Европа наносит себе огромный ущерб введением антироссийских санкций. Экономист заявил, что ФРГ в ближайшие четыре года не удастся заменить дешевый российский газ, а расширение возможностей для приема сжиженного природного газа может обойтись стране в €1 триллион, что приведет к значительному удорожанию производства.

"Нам в Германии предстоят очень тяжелые времена", – резюмировал Эрхардт.