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Немецкий экономист Эрхардт оценил расходы ФРГ на переход к сжиженному газу в один триллион евро

, 08:28 Источник: ТАСС

Немецкий экономист Эрхардт оценил расходы ФРГ на переход к сжиженному газу в один триллион евро
трубы, https://unsplash.com/@martinadams

Немецкий экономист, специалист по фондовым рынкам Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt заявил, что замещение российского газа за счет расширения возможностей по приему СПГ обойдется Германии в €1 триллион.

Йенс Эрхардт выразил мнение, что Германия и Европа наносит себе огромный ущерб введением антироссийских санкций. Экономист заявил, что ФРГ в ближайшие четыре года не удастся заменить дешевый российский газ, а расширение возможностей для приема сжиженного природного газа может обойтись стране в €1 триллион, что приведет к значительному удорожанию производства.

"Нам в Германии предстоят очень тяжелые времена", – резюмировал Эрхардт.

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