Пушков заявил о приобретении Западом российской нефти у Индии в обход санкций

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3 июля 2022, 07:48 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков, комментируя данные о закупках Францией российского СПГ, заявил, что страны Запада продолжают приобретать энергоресурсы из РФ, несмотря на заявления об отказе от них, а также санкции.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что все новые страны-члены Европейского союза сообщают, что им не нужны российские нефть и газ, а затем выясняется, что они закупают топливо из РФ: либо по примеру Польши – у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ.

Сенатор уточнил, что в других случаях, "как в энергетическом плутовском водевиле", ряд государств Запада закупает российскую нефть у Индии, пытаясь таким образом обойти свои же рестрикции. Пушков заметил, что непонятно, кого они хотят обмануть. "Все это – секрет Полишинеля", – заключил он.