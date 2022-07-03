CBS сообщает, что рубль в 2022 году оказался самой сильной валютой в мире

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3 июля 2022, 07:59 Источник: ТАСС

рубли, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Американская телевизионная компания CBS сообщила, что российский рубль в 2022 году оказался самой сильной валютой в мире, несмотря на введенные против РФ санкции в связи со спецоперацией на Украине.

Подчеркивается, что после первоначального падения на фоне рестрикций рубль совершил "ошеломляющий разворот" и с января вырос на 45% по отношению к доллару.

Профессор Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Джеффри Франкель выразил мнение, что это нестандартная ситуация, однако активные меры российских властей, которые направлены на предотвращение вывода капитала за рубеж, а также увеличение стоимости энергоносителей способствуют повышению курса рубля.

Устойчивость российской валюты, по словам CBS, свидетельствует о том, что РФ частично защищена от санкционных мер Запада и имеет иммунитет к экономическим трудностям.