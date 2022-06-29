«Известия»: по итогам июня впервые за современную историю в России может возникнуть дефляция

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29 июня 2022, 11:08 Источник: Известия

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Аналитики банков и финансовых компаний рассказали журналистам в среду, 29 июня, что по итогам июня текущего года впервые в современной истории России стало возможным возникновение дефляции.

Согласно последней информации, дефляция в стране может возникнуть по трем причинам: на фоне сезонного спада стоимости плодоовощной продукции, укрепления российской валюты со 120 рублей за доллар до 52-53 рублей, а также в связи с сокращением совокупного спроса.

Экономист Григорий Жирнов в беседе с "Известиями" подчеркнул, что допускает продолжение умеренного дефляционного тренда в оставшиеся летние месяцы. Эксперт не исключил, что в цене могут потерять также непродовольственные товары. Предполагается, что в июле и августе месячная дефляция может установиться на уровне 0,2-0,5 процента.