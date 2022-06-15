России угрожает как инфляция, так и дефляция, но рост цен к концу года всё равно будет

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 июня 2022, 09:46

Эксперты попытались разобраться, что будет с ценниками в магазинах в самое ближайшее время. Одним из определяющих факторов станет уровень импорта, включая и критического. При этом рост инфляции по возможности должен быть сведён к минимуму. Иначе может наступить экономический кризис наподобие 1998 года.



В странах ЕС уровень инфляции может превысить 8%, что является рекордом с момента введения евро. В США майская инфляция составляет 8,6%. В результате – максимум с 1981 года. В свою очередь Центробанк опустил ключевую ставку до 9,5 пункта. В результате прогноз инфляции по итогам 2022 года колеблется в районе 14-17%. Но многое будет зависеть как от показателей импорта, так и темпов импортозамещения. Особенно речь идёт о непродовольственной группе.



На инфляцию в РФ очевидно будет влиять и рост показателей в мире. И тут подорожание во многом зависит от того, что будут ввозить – комплектующие или готовую продукцию. Впрочем, некоторые прогнозы сводятся к тому, что рост цен в РФ в ближайшие месяцы может замедлиться. Не исключено, что будет даже наблюдаться дефляция, обусловленная временным снижением импорта. Однако к концу года всё равно начнётся рост цен.



