Володин: Соединенные Штаты не спешат помогать Евросоюзу, поскольку им выгодно ослабление евро

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29 июня 2022, 09:16 Источник: Telegram

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал вероятные причины кризиса в Европейском союзе, которые способны в дальнейшем привести к ослаблению евро и возврату стран к нацвалютам.

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что российский рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, без которых в современном мире жить невозможно, поэтому валюта страны укрепляется. Спикер ГД напомнил, что ранее глава США Джо Байден утверждал, что доллар будет стоить двести рублей, однако сегодня курс – 52 рубля, а евро стоит 55 рублей.

По словам Володина, с европейской валютой ситуация иная – ЕС привык жить в долг, который у некоторых государств к настоящему моменту достиг критического уровня. Сейчас богатые страны содружества не могут помогать более бедным соседям, так как сами имеют проблемы, а Соединенные Штаты не спешат на помощь европейским государствам, поскольку сложившаяся ситуация для них выгодна. Спикер Госдумы заметил, что на глазах слабеет конкурирующая с долларовой зона евро, а Европе навязываются более дорогие ресурсы из США.