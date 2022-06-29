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Аргументы Недели Экономика 13+

Российский посол Антонов заявил, что США сами страдают от введенных санкций

, 07:12 Источник: РИА "Новости"

Российский посол Антонов заявил, что США сами страдают от введенных санкций
посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что разрыв западными странами во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, причем от рестрикций страдает сам Вашингтон.

Анатолий Антонов подчеркнул, что в настоящий момент повсеместно фиксируется снижение деловой активности, разрушаются транспортно-логистические цепочки, инвестиционные потоки замедляются.

Посол РФ также отметил, что сейчас во многих странах Запада возникают проблемы на рынке труда, а реальные доходы населения и бизнеса падают.

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