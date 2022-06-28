Польша хочет от «Газпрома» компенсации за решение остановить поставки газа

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28 июня 2022, 16:02

Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин, Piotr Nowak/ globallookpress.com

Власти Польши считают решение «Газпрома» об остановке поставок газа в республику неправомерным и намерены предпринять шаги для компенсации понесенных страной потерь. Об этом заявил министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин, выступая на конференции «Путь к энергетической независимости Польши и региона».



Яцек Сасин добавил что, польская сторона "намерена призвать российского газового гиганта к ответу за это решение".

Министр не согласен с принятием подобных решений «в односторонне порядке». Он заявил, что Польша должна отреагировать на это.



Сасин также сослался на Ямальский контракт на поставки газа, который действует до конца 2022 года. "И газ до конца этого года должен был поставляться в Польшу", - подчеркнул он.



Ранее стало известно, что внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению экономики ФРГ на 12,5%.