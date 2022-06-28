Bild сообщает, что возможное прекращение поставок российского газа приведет к падению экономики ФРГ на 12,5%

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28 июня 2022, 13:44 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, https://unsplash.com/photos/UoIiVYka3VY

Издание Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса сообщило во вторник, что внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению экономики ФРГ на 12,5%.

Соответствующий анализ провела компания Prognos AG, которая исходила из гипотетической ситуации, при которой поставки газа из Российской Федерации прекратились бы 1 июля. Представитель организации Михаэль Бемер подчеркнул, что зависимость экономики ФРГ от "голубого топлива" из России недооценивается.

Отмечается, что в случае прекращения поставок российского газа стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность Германии понесут убытки в размере 49 миллиардов евро. Это окажет негативное влияние на производство и цепочки поставок в ряде других отраслей. Во второй половине текущего года в данном случае можно было бы ожидать убытки до 144 миллиардов евро.