Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что надежды стран Запада на спад российской экономики не оправдались

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28 июня 2022, 14:26 Источник: РИА "Новости"

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании горправительства во вторник, 28 июня, заявил, что надежды стран Запада на то, что в Российской Федерации начнется спад в экономике, не оправдались.

Александр Беглов подчеркнул, что в настоящий момент промышленность испытывает санкционное давление, однако спада в экономике не произошло.

Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что промышленность Северной столицы сейчас сохраняет высокие темпы роста, что свидетельствует о правильном выборе вектора развития и точки роста. По словам Беглова, потенциал для развития производственного сектора города не исчерпан.