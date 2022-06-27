Челябинская область стала вторым регионом Урала по обороту оптовой торговли

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27 июня 2022, 08:45 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В январе-апреле регион нарастил показатель на 16,5%.

Южный Урал занял вторую строчку рейтинга территорий УрФО по обороту оптовой торговли в январе-апреле 2022 года. Исследование подготовил телеграм-канал «Глав.Индекс» на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

За первые четыре месяца текущего года оборот оптовой торговли у Челябинской области составил более 533 миллиардов рублей. Это на 16,5% больше, чем было в январе-апреле 2021 года. По росту показателя Южный Урал обогнал другие регионы УрФО: Ханты-Мансийский автономный округ прибавил 15,7% Свердловская область – 7,5%, остальные территории – менее 5%.

Наряду с Челябинской областью лидерами по оптовой торговли в начале 2022 года стали Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.