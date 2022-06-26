Экономист Беляев заявил, что план Байдена «ударить» по России запретом импорта золота провалится

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26 июня 2022, 14:06

слиток золота, https://unsplash.com/photos/iYsrkq5qq0Q

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с представителями СМИ в воскресенье прокомментировал заявление главы США Джо Байдена о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из РФ.

Михаил Беляев подчеркнул, что данное высказывание призвано "донести" до России, что Джо Байден понял, куда следует нанести удар. "Вот только он как всегда придется мимо", – выразил уверенность экономист.

В беседе с RT эксперт отметил, что из всего потребления золота в мире больше шестидесяти процентов приходится на ювелирную промышленность, а для создания золотовалютных резервов используются лишь около десяти процентов. Беляев напомнил, что главными потребителями вышеуказанного драгметалла в настоящий момент сейчас являются Индия, Китай и ряд стран Ближнего Востока, вследствие чего "большой вопрос, как американский лидер планирует запретить потребление золота вышеуказанным странам".