Премьер Бельгии Де Кроо предупредил об «эффекте домино» для всех стран ЕС из-за проблем с газом из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 июня 2022, 10:49 Источник: ТАСС

премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, IMAGO/Bernd Elmenthaler

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в воскресенье, 26 июня, предупредил об "эффекте домино" для всех стран Европейского союза в случае возникновения трудностей с обеспечением Германии газом.

Александер Де Кроо уточнил, что если у ФРГ появятся проблемы с поставками газа, то это отразится на всех других государствах Европы.

По словам бельгийского премьера, к настоящему моменту Германия единственная страна, которая была вынуждена признать, что ей, вероятно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за нехватки "голубого топлива".