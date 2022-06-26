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Аргументы Недели Экономика 13+

Премьер Бельгии Де Кроо предупредил об «эффекте домино» для всех стран ЕС из-за проблем с газом из России

, 10:49 Источник: ТАСС

Премьер Бельгии Де Кроо предупредил об «эффекте домино» для всех стран ЕС из-за проблем с газом из России
премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, IMAGO/Bernd Elmenthaler

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в воскресенье, 26 июня, предупредил об "эффекте домино" для всех стран Европейского союза в случае возникновения трудностей с обеспечением Германии газом.

Александер Де Кроо уточнил, что если у ФРГ появятся проблемы с поставками газа, то это отразится на всех других государствах Европы.

По словам бельгийского премьера, к настоящему моменту Германия единственная страна, которая была вынуждена признать, что ей, вероятно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за нехватки "голубого топлива". 

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