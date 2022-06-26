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Сенатор Пушков заявил, что цены на газ в ФРГ растут из-за планов страны отказаться от российского топлива

, 08:00 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что цены на газ в ФРГ растут из-за планов страны отказаться от российского топлива
газовая плита, https://unsplash.com/photos/CdW4DAF5i7Q

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о возможности роста в ближайшие месяцы цен на газ на территории ФРГ в три раза.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что в Берлине добивались снижения "зависимости" от газа из Российской Федерации. По мнению сенатора, то, что сейчас получили жители Германии, является ценой сокращения поставок и относительной независимости от топлива из РФ.

Пушков добавил, что ценой полной независимости, как не раз заявляли немецкие предприниматели и эксперты, является разрушение экономики ФРГ.

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