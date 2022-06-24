Госсекретарь США Блинкен выразил мнение, что граждане России почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 июня 2022, 20:18 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, выразил мнение, что эффект от санкций против РФ, которые были введены Западом, проявится в повседневной жизни россиян.

По утверждению Энтони Блинкена, рестрикции уже сейчас имеют "драматический эффект" на российскую экономику и рубль. Дипломат выразил уверенность в том, что в будущем граждане РФ не смогут купить то, что могли в те времена, когда страна "была открыта миру".

Глава Госдепа добавил, что антироссийские санкции впоследствии будут "кусаться сильнее", поэтому люди будут ощущать их влияние в повседневной жизни.