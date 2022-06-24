Председатель Евросовета Мишель заявил, что ЕС не планирует проводить саммит по газу летом

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24 июня 2022, 18:09 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Sepp Spiegl via www.imago-images/www.imago-images.de

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС не намерен летом проводить экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, однако на министерском уровне продолжит работу.

Шарль Мишель подчеркнул, что подобные дебаты планируется провести в октябре текущего года, а раньше вышеуказанного срока никаких решений по проведению саммита нет. Председатель Евросовета уточнил, что продолжается мониторинг ситуации и работа, в частности, на министерском уровне.

Лидеры стран-членов Европейского союза выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям для стабилизации энергетического рынка.