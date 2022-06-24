Путин заявил, что глобальная торговля погрязла в спорах

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24 июня 2022, 16:43 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя в пятницу, 24 июня, текущую ситуацию в мировой экономике, подчеркнул, что глобальная торговля к настоящему моменту погрязла в спорах.

Владимир Путин на заседании в формате "БРИКС плюс" также подчеркнул, что сейчас заметно, как расшатывается валютно-финансовая система, а также рвутся логистические и инвестиционные цепочки. По словам политика, стремительный рост цен на продукты, сырьевые товары и энергоносители имеет серьезный социально-экономический эффект особенно для развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер в формате видеоконференции принял участие в XIV саммите БРИКС.