Президент Путин присоединится к саммиту БРИКС 23 июня в режиме видеосвязи

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22 июня 2022, 17:27

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин планирует завтра, 23 июня, принять участие в XIV саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Такую информацию сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках «пятёрки» в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», − говорится на сайте Кремля.

Участники встречи на высшем уровне рассмотрят актуальные международные и региональные темы. Основные договорённости зафиксируют в итоговой декларации саммита.