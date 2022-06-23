Минтруд выступает против оплаты помощи инвалидам боевых действий

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23 июня 2022, 15:43 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) пришли к выводу, что в России растет номинальный объем социальных выплат населению, но их доля в госрасходах сокращается из-за увеличения доли военных затрат. Вывод этот был сделан на основании отчета правительства РФ за первый квартал текущего года.



В России с начала июня проведена дополнительная индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Индексируется также минимальный размер оплаты труда, увеличиваются и выплаты семьям с детьми. Но при этом реальные доходы населения падают, а доходы бюджета стремительно увеличиваются.



По итогам первого квартала 2022 года доходы федерального бюджета увеличились на 1,9 трлн руб. (или на 4,2% ВВП) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май 2022 года профицит федерального бюджета составил 1,5 трлн руб. Об этом сообщил Минфин РФ. При этом президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что консолидированный бюджет (федеральный плюс региональные) имеет за пять месяцев профицит в 3,3 трлн руб.



Интересно, что реальные доходы населения за первый квартал упали на 1,2%, а в апреле и мае скорость их падения могла превысить 10%. Получается, что каждый пятый рубль в кошельках россиян – это пенсии и другие социальные выплаты. Примечательно, что в первом квартале расходы на социальную политику правительства сократились на 0,3% ВВП, тогда как расходы на национальную оборону выросли на точно такую же величину. Одновременно финансировать «и пушки и масло» у правительства, по всей видимости, не получается.



Глава Минтруда Антон Котяков в среду заявил, что социальные выплаты и услуги правительство РФ будет переводить на инновационные подходы.



«Суть этих подходов можно свести к одному ключевому принципу – человеко- и клиентоцентричность. Подведомственные Министерству организации, а также региональные органы соцзащиты нацелены на учет жизненной ситуации гражданина и комплексный подход при оказании услуг», – сообщил Котяков, выступая в Совете Федерации.



«С 1 января 2022 года 35 мер поддержки с общим охватом свыше 2 млн граждан были переданы от органов соцзащиты в Пенсионный фонд. Все они до 1 января 2023 года будут выведены на портал «Госуслуги» и переведены на принципы «социального казначейства», – уточнил министр финансов.



В ответ на это сенаторы указали Котякову, что именно его ведомство выступило против бесплатного социального обслуживания для инвалидов боевых действий. Выяснилось, что именно Минтруд РФ возражает против оплаты помощи инвалидам боевых действий, а также супругов и пожилых родителей погибших военнослужащих.



Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что ранее был подготовлен законопроект, который устанавливает бесплатное социальное обслуживание для названных категорий, однако, по его словам, Минтруд дал на документ отрицательное заключение. В ответ Антон Котяков пообещал «еще раз внимательно посмотреть на заключение» и сообщить свою позицию.



