В уходящем сельскохозяйственном году Россия может отправить на экспорт порядка 45 миллионов тонн зерна. Новый урожай прогнозируется на 20% больше. В Европе и США также хороший урожай зерновых. Благодаря этому цены на пшеницу упали до прошлогодних показателей. При этом ряд государств испытывают нехватку зерна.
На Кавказе озимые культуры уже убрали. Параллельно с этим завершается посев яровых культур. Новый урожай не будет рекордным. Он превысит прошлогодние показатели за счёт увеличения посевных площадей. В этом году Россия будет принимать участие в уборке зерна в Херсонской области, которая всегда давала хорошие урожаи. Этот год не станет исключением.
До конца года РФ отправит на мировой рынок более 25 миллионов тонн зерна и примерно такой же объём удобрений. Российские военные готовы создать безопасные условия для выхода кораблей с зерном из украинских портов. В частности, порты Мариуполя и Бердянска уже могут использоваться для экспорта продовольствия. Это значит, что у западных государств не остаётся повода для нагнетания паники относительно наступления голода в африканских государствах. Ранее они зависели от поставок украинского зерна. В то же время Запад сохраняет ограничения, которые препятствуют экспорту из РФ. Страховые компании отказались страховать многие российские суда.
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