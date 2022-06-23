Глава Минфина РФ Силуанов не видит связи между дефолтом и выплатами по еврооблигациям в рублях

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил в четверг, 23 июня, что переход выплат по российским еврооблигациям от иностранной валюты к рублям не означает объявления дефолта по внешнему долгу России.
«Россия не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до инвесторов», − заявил представителям СМИ министр.
Для России, по словам чиновника, является форс-мажорным обстоятельством тот факт, что зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте. «И только по этой причине Россия переходит на расчеты в рублях», − уточняет Силуанов.
Оснований у кредиторов на Западе расценивать изменение валюты платежа по госдолгу как ненадлежащее исполнение Россией своих обязательств нет.
Ранее стало известно, что российские банки в скором времени смогут устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц. Соответствующие поправки к законодательству одобрило правительство России, объявило в четверг министерство экономического развития. Изменения планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности».