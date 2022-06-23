Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2022, 14:04 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: istockphoto.com

Российские банки в​ скором времени смогут устанавливать отрицательные ставки на​ валютные вклады для юридических​ лиц. Соответствующие поправки к​ законодательству одобрило правительство России,​ объявило в​ четверг министерство экономического развития. Изменения планируется внести в закон «О​ банках и​ банковской деятельности».​

О​ том, что для вкладов в​ долларах и​ евро целесообразно ввести отрицательные ставки, в​ конце мая​ заявили​ в​ ЦБ. В​ обзоре финансовой стабильности Банк России указывал, что основной тенденцией российского валютного рынка в​ ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и​ евро во​ всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и​ рубля. Также регулятор предупреждал, что санкции будут сопровождаться сменой «парадигмы существования российского валютного рынка». На​ данный момент банки в​ России не​ могут устанавливать отрицательные ставки по​ депозитам, это запрещено действующим законодательством.

Почитал мнения некоторых​ экспертов. Якобы все это происходит из-за​ избытка в России валютной ликвидности.

Все это противоречиво. Мотивы минусовых валютных вкладов просты:

1. О каком избытке валютной ликвидности может идти речь если в стране нет наличной валюты из-за санкций.

2. Банки не имеют валюты, чтобы расплатиться с валютными вкладчиками-превышенцами. Поэтому через минусовый​ депозит заставляют их уходить в рубль,​ причём по грабительскому курсу.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции