Экономический российский мираж:​ избыток ликвидности валюты в банках без её наличия

Российские банки в скором времени смогут устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц. Соответствующие поправки к законодательству одобрило правительство России, объявило в четверг министерство экономического развития. Изменения планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности».
О том, что для вкладов в долларах и евро целесообразно ввести отрицательные ставки, в конце мая заявили в ЦБ. В обзоре финансовой стабильности Банк России указывал, что основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Также регулятор предупреждал, что санкции будут сопровождаться сменой «парадигмы существования российского валютного рынка». На данный момент банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, это запрещено действующим законодательством.
Почитал мнения некоторых экспертов. Якобы все это происходит из-за избытка в России валютной ликвидности.
Все это противоречиво. Мотивы минусовых валютных вкладов просты:
1. О каком избытке валютной ликвидности может идти речь если в стране нет наличной валюты из-за санкций.
2. Банки не имеют валюты, чтобы расплатиться с валютными вкладчиками-превышенцами. Поэтому через минусовый депозит заставляют их уходить в рубль, причём по грабительскому курсу.
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