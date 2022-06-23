Челябинск попал в лидеры по росту цен на жилье

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

23 июня 2022, 08:44 Анна Семенова

Новостройки в Челябинске подорожали больше всего по стране. Фото: ru.freepik.com

Среди мегаполисов наш город показал максимальное значение в категории новостроек.

Данные за три года свели специалисты «ЦИАН.Аналитики» по заказу «РБК-Недвижимость». Самый активный рост цен на новые квартиры показал Краснодар. Квадратный метр с 2019 года здесь вырос в 2,5 раза. Челябинск – на третьем месте с ростом в 2,2 раза.

А вот с начала 2022 года областной центр Южного Урала показал наивысшие цифры в категории «Самый существенный рост средней стоимости квартиры в новостройках». Стоимость лота на первичном рынке выросла на 34,4%. На втором месте – Казань, на третьем – Уфа. Для сравнения, Москва разместилась лишь на 14 позиции рейтинга.



Как сообщают аналитики, рост цен на новостройки с начала года составляет в целом по стране 15%.