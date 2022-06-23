Представитель экономического совета администрации США Роуз считает, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июня 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/UMqpxPOrxsY

Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила о вероятности приобретения Китаем и Индией больших объемов российской нефти, чем к настоящему моменту известно Вашингтону.

Сесилия Роуз отметила, что рынки нефти сейчас довольно нестабильные. По ее словам, в частности, это объясняется тем, что КНР и Индия в реальности приобретают у России больше "черного золота", чем предполагает американская сторона.

По словам представителя экономического совета администрации США, она приветствует снижение стоимости нефти. Роуз также выразила надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.