КНР импортирует рекордные объёмы российской нефти в 8,42 млн тонн

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21 июня 2022, 13:03

Нефть в Башкирии, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Власти Китая с мая текущего года увеличили закупку энергоносителей из Российской Федерации. Очередной максимум импорта стоил Пекину в общей сложности $10,27 млрд.

Одной сырой нефти КНР закупила на сумму $7,47 млрд. Аналитики подсчитали, что это на $1 млрд. больше, чем в апреле текущего года, и на 55% больше, чем годом ранее. Тем самым, Россия опередила Саудовскую Аравию и стала для Китая основным поставщиком нефти.

Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай вырос на 54% до 397 000, хотя Пекин сократил общий объем импорта на 28%; эта цифра не включает информацию о поставках газа - данных пока нет