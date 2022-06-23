«Коммерсантъ» сообщает о начале ввоза электроники в РФ через параллельный импорт

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23 июня 2022, 07:47 Источник: Коммерсантъ

смартфон, https://unsplash.com/photos/wK-elt11pF0

На территорию Российской Федерации к настоящему моменту начался ввоз электроники через параллельный импорт. Соответствующую информацию предоставило утром в четверг, 23 июня, издание "Коммерсантъ".

Представитель компании "Связной" рассказал газете о начале поставок смартфонов и часов Samsung, последней линейки iPhone, а также ряда игровых консолей. Предполагается, что стоимость техники увеличится на 10-20 процентов.

Уточняется также, что у устройств будет официальная гарантия. Подчеркивается, что гарантийное обслуживание будет осуществлять сервисный центр, а расходы на себя возьмет дистрибьютор.