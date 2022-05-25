В России приступили к первым закупкам гаджетов в рамках параллельного импорта

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25 мая 2022, 14:46 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В «М.Видео» заявили, что компания приступает к поставкам техники в рамках параллельного импорта. Причем закупки будут совершаться без согласия правообладателей. Электронику Apple ритейл приобретать пока не собирается, поскольку гаджеты в РФ могут не активироваться.



Интересно, что гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте, согласно закону, остается обязанностью продавца. Причем в перечне Минпромторга среди товаров, которые можно импортировать «параллельно», содержится часть продукции Apple — смартфоны, наушники и прочее.



«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка», - уточнили в «М.Видео–Эльдорадо».



Один из продавцов Apple в России — сеть re:Store — закрыла восемь магазинов в Москве и по одному — в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани. Работу торговых точек приостановили из-за проблем с пополнением товарных запасов. По словам представителя ритейлера, компания в настоящее время делает всё возможное, чтобы возобновить поставки и открыть магазины.



Известно, что некоторые продавцы гаджетов сейчас ведут консультации с Ираном. В этой стране уже есть опыт продаж электроники без согласия изготовителя.



