Услуги налоговой службы доступны южноуральцам в цифровом виде

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23 июня 2022, 06:52 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Заплатить налоги и получить нужные документы можно не выходя из дома.

Цифровизация цслуг Федеральной налоговой службы стала одной из тем встречи, которую провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер с исполняющим обязанности руководителя УФНС России по Челябинской области Александром Жеребцовым.

«Сейчас фактически не выходя из дома можно получить любую услугу со стороны налоговой: заплатить налоги, получить необходимые справки, документы. Это очень удобно», - отметил глава региона.

«Действительно, служба продвигает цифровизацию услуг, основная идея ее в том, чтобы максимально упростить жизнь и труд налогоплательщиков», - прокомментировал Александр Жеребцов.

Алексей Текслер подчеркнул, что забота об удобстве граждан – одна из важнейших задач. В Челябинск идет строительство здания для регионального управления, оно располагается по улице Труда. Там обещают создать комфортные условия и для работников УФСН, и для граждан.

Также в разговоре было обозначено, что ФНС не только выполняет фискальные функции, но и исполняет роль одного из институтов, с помощью которого реализуются меры поддержки для бизнеса.

Добавим, что стороны договорились о развитии сотрудничества.