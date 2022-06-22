В Бурятии ищут замену импортной упаковке для молока

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22 июня 2022, 08:30 Олег Усов

Молочная упаковка ТетраПак вскоре будет заменена на отечественную и сейчас разрабатывается технология производства упаковки, которая может быть внедрена на целлюлозно-бумажных комбинатах страны, в том числе на Селенгинском ЦКК.

В Центре управления регионами бурятии сообщили, что шведская компания ТетраПак на российском молочном рынке исторически является монопольным поставщиком оборудования и упаковки. В России работает 540 производственных линий ТетраПак, которые обеспечиваются упаковочным ламинированным картоном из Европы. После введения западных санкций закупать упаковку стало проблематично.



О проблемах с поставками упаковочных материалов говорил, в частности, заместитель генерального директора ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» Алдар Бадмаев. «По поводу картона для молочной упаковки — Селенгинский ЦКК работает в этом направлении очень активно — мы несколько недель уже встречались назад с руководителем всего холдинга Пруидзе, и у нас состоялся конструктивный разговор. Я очень надеюсь, что Селенгинский ЦКК освоит производство ламинированного картона, 50 процентов которого в Россию завозится из-за рубежа», — отметил он.



На федеральном уровне тоже ищут, чем заменить иностранный упаковочный материал. Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее рассказала, что разрабатывается соответствующая технология, которую можно будет широко внедрять на целлюлозно-бумажных производствах страны. «Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — сказала она в интервью федеральным СМИ.



