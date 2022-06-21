Глава Роскачества Протасов заявил, что основной задачей ведомства является замещение импорта без снижения качества продукции

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июня 2022, 12:07

супермаркет, https://unsplash.com/photos/Orcw3QahuS0

Глава Роскачества Максим Протасов заявил в беседе с журналистами во вторник, что ведомство работает на благо россиян и делает все, чтобы создать на территории страны общество осознанных потребителей.



Максим Протасов подчеркнул, что в настоящий момент основной задачей является замещение импорта без снижения качества продукции. По словам руководителя Роскачества, одним из приоритетов деятельности ведомства является максимальное увеличение числа предприятий, которые пройдут диагностику качества бизнес-процессов по модели премии правительства в данной сфере. В частности, речь идет об организациях, которые выпускают импортозамещающую продукцию.

Максим Протасов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заметил, что в сфере замещения импорта еще очень многое предстоит сделать. По словам главы Роскачества, речь идет не только о заполнении пустующих на продовольственном рынке ниш. Необходимо также развивать семеноводство, агрогенетику, производство оборудования, легкую и электронную промышленность.