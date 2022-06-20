Аналитик Юденков спрогнозировал укрепление рубля в конце полугодия и квартала

Доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков в рамках разговора с представителями СМИ утром в понедельник дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю.
Аналитик выразил мнение, что в течение грядущих семи дней значения доллара и евро могут расти и снижаться на 2,5 единицы от актуального курса.
Юрий Юденков в беседе с RT уточнил, что в настоящий момент нет факторов, которые могут повлиять на изменение значений рубля в ближайшее время, однако в конце полугодия и квартала существуют определенные тенденции к укреплению российской валюты.