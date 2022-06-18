В Новороссийске не могут отгрузить нефть из-за обнаруженных в море торпед и мин

В акватории порта Новороссийск обнаружено более 50 объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами времен Великой Отечественной войны (ВОВ). В связи с этим, в ближайшее время периодически будет приостанавливаться отгрузка нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Источники сообщают, что очередные работы по разминированию намечены на 20 июня.
Мощность нефтепровода КТК протяженностью 1,5 тыс. км составляет 67 млн тонн нефти в год. Маршрут является главным для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска. Сообщается, что в настоящее время из трех выносных причальных устройств (ВПУ) в штатном режиме работает только одно.
По некоторым данным, в прошлом году и начале этого года в акватории было обнаружено порядка 200 гидроакустических и 50 магнитных потенциально взрывоопасных целей. Около трех месяцев назад КТК уже останавливал работу двух ВПУ из-за последствий шторма. По оценкам экспертов, за три недели ремонтных работ мировой рынок терял до 1 млн баррелей нефти в сутки.
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