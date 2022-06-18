Кудрин заявил, что правительству потребуется еще два—три месяца для подготовки стратегии новой экономики

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18 июня 2022, 07:55 Источник: РБК

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Председатель Счётной палаты РФ, доктор экономических наук Алексей Кудрин сообщил, что российскому правительству потребуется еще два—три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики.

По информации Кудрина, правительство работает над созданием стратегии среднесрочного развития российской экономики, и в условиях санкционного давления со стороны стран Запада ему потребуется еще два—три месяца. Он уточнил, что речь идет о выстраивании новой программы развития на ближайшие три года. Глава СП считает, что «на следующем шаге от мер быстрого реагирования нужно переходить к мерам среднесрочного реагирования как минимум на три года».

В интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форумы Кудрин охарактеризовал принимаемые оперативные меры поддержки «адекватными» при том, что «ресурсов не так много, как хотелось бы», а запросов «у бизнеса много». Он подчеркнул, что не каждую проблему бизнеса можно решить финансовой помощью от государства.