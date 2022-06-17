Правительство России уделяет особое внимание совершенствованию механизмов бюджета

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17 июня 2022, 21:16 Юлия Герасимова, заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» ЦСР

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Тема устойчивости бюджетной системы снова стала предметом повышенного внимания. Так, на Петербургском международном экономическом форуме помощник Президента Максим Орешкин «предрек» нашей стране сбалансированный и устойчивый бюджет даже в текущем сложном году (несмотря на рост расходной части из-за социальных выплат и сильный курс рубля). А на днях глава Счетной Палаты Алексей Кудрин констатировал наилучший результат Правительства России по исполнению бюджета в 2021 году за последние пять лет (неисполненные «остатки» за год составили 0,6 трлн. рублей, в том время как в 2018-2020 гг. они составляли в среднем около 1 трлн. рублей).

Так или иначе, но очевидно, что Правительство в последние пару лет уделило большое внимание совершенствованию институциональных механизмов бюджетной дисциплины, особенно в части исполнения расходов федерального бюджета.

Известно, что в последние годы отставание в финансировании расходов происходило в основном в части реализации мероприятий ФАИП (федеральной адресной инвестиционной программы). Для ускорения процедур Правительство сформировало госпрограмму «Строительство», которая подразумевает утверждение объектов ФАИП Штабом комиссии по региональному развитию. Это решение уже существенно повысило оперативность принятия решений о включении либо исключении объектов строительства ФАИП.

В части повышения ритмичности кассового исполнения расходов были установлены предельные сроки распределения зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов, сокращены сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных федеральных трансфертов регионам, а также субсидий юридическим лицам.



В настоящее время продолжается активная работа по совершенствованию процедур планирования и финансирования расходов. В частности, речь идет об ограничении случаев переноса остатков бюджетных ассигнований на оплату обязательств по госконтрактам прошлого года. Теперь это возможно только по капитальным расходам, международным обязательствам в рамках гособоронзаказа и ассигнованиям резервных фондов Президента и Правительства. Сокращаются с 20 до 10 рабочих дней сроки для распределения ведомствами лимитов бюджетных обязательств на закупки товаров, работ и услуг между подведомственными получателями. Теперь установлено требование о заключении регионами госконтрактов – не позднее 1 июля (если соглашение о предоставлении трансферта заключено до 1 января) и не позднее 1 октября (если до 1 августа). При этом авансирование госконтраков установлено на уровне на 50-90 процентов (в случае, если он подлежит казначейскому сопровождению) и до 50 процентов, если нет сопровождения. Кроме того, идет ускорение расчетов и упрощение порядка предоставления субсидий юридическим лицам. Сегодня в качестве антикризисной меры значительно сокращены требования по ведению казначейского сопровождения по гособоронзаказу, приостановлены Правила экономического обоснования затрат до конца 2022 года, появилась возможность получения субсидии в случае наличия налоговой задолженности или просроченных платежей в бюджет, сняты штрафные санкции.



Отдельно совершенствуются механизмы целевого финансирования расходов – госпрограмм и нацпроектов. Теперь внесение изменений в роспись расходов может проводиться без предварительного изменения паспортов госпрограмм, нацпроектов с последующим приведением паспортов в соответствие. Кроме того, распределение зарезервированных бюджетных ассигнований может проводиться теперь более простым способом, на основании лишь утверждения госпрограмм и нацпроектов.



Все эти перемены становятся нормой при исполнении бюджета. Часть из них имеют антикризисный характер и будут в свое время отменены. А часть будут способствовать более оперативному и удобному для получателей средств исполнению расходной части бюджета.



