Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай готов поставлять России запчасти для самолетов

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17 июня 2022, 09:40 Источник: ТАСС

самолет, https://unsplash.com/photos/0GzRL4eKPUQ

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в пятницу, 17 июня, что Пекин готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом сегодня сообщили журналисты.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайская сторона готова поставлять российской запчасти для летательных аппаратов и намерена организовать такое сотрудничество.

По словам посла КНР в Москве, в настоящий момент авиакомпании работают над вышеуказанным вопросом по определенным каналам. "Никаких ограничений со стороны Китая нет", – заверил дипломат.