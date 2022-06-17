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Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай готов поставлять России запчасти для самолетов

, 09:40 Источник: ТАСС

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай готов поставлять России запчасти для самолетов
самолет, https://unsplash.com/photos/0GzRL4eKPUQ

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в пятницу, 17 июня, что Пекин готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом сегодня сообщили журналисты.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайская сторона готова поставлять российской запчасти для летательных аппаратов и намерена организовать такое сотрудничество.

По словам посла КНР в Москве, в настоящий момент авиакомпании работают над вышеуказанным вопросом по определенным каналам. "Никаких ограничений со стороны Китая нет", – заверил дипломат.

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