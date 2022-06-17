Песков заявил, что Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ

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17 июня 2022, 07:50 Источник: Первый канал

президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума.

Дмитрий Песков подчеркнул, что трудно переоценить значение выступления главы государства на ПМЭФ. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что речь будет идти об экономических процессах. Предполагается, что президент РФ даст свою оценку происходящему и расскажет о собственном видении будущего.

Песков выразил уверенность в том, что все будут слушать выступление Путина с большим вниманием, несмотря на то, что против России ранее была начата "абсолютно беспрецедентная экономическая война".