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Песков заявил, что Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ

, 07:50 Источник: Первый канал

Песков заявил, что Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ
президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума.

Дмитрий Песков подчеркнул, что трудно переоценить значение выступления главы государства на ПМЭФ. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что речь будет идти об экономических процессах. Предполагается, что президент РФ даст свою оценку происходящему и расскажет о собственном видении будущего.

Песков выразил уверенность в том, что все будут слушать выступление Путина с большим вниманием, несмотря на то, что против России ранее была начата "абсолютно беспрецедентная экономическая война".

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