Посол Антонов заявил, что РФ готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 июня 2022, 07:29 Источник: РИА "Новости"

посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова гарантировать безопасность судам с зерном, вышедшим из контролируемых Украиной портов, и не использовать коридоры в интересах спецоперации.

Анатолий Антонов категорически отверг обвинения в том, что российская сторона якобы препятствует судоходству, и заявил, что помехи создают киевские власти. По словам посла, успех вывоза зерна возможен лишь при условии готовности Украины к конструктивному сотрудничеству, причем начать необходимо с разминирования акватории.

Антонов также выдвинул идею использовать для транспортировки зерна порты, находящиеся под контролем РФ в Черном и Азовском морях, и наземные маршруты, в частности, через территорию Белоруссии.