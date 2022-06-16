Глава ВТБ Костин предложил ограничить в России работу иностранных банков

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16 июня 2022, 19:43

Андрей Костин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить в России работу иностранных банков. Он пояснил, что это станет ответом на западные санкции против нашей страны. Андрей Костин в четверг в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что ВТБ намерен переключиться только на рубли, так как валютные клиенты кредитной организации уходят.

Банкир выразил мнение, «что действовать надо по-честному: у нас забрали банки — и у них надо банки забрать, обнулить тему. «Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так. Банки действующие, с капиталом хорошим, с хорошим балансом», — высказал Костин.

В отношении ВТБ после 24 февраля 2022 года санкции ввели США, Великобритания и ряд других стран.

Костин сообщил, что первый квартал для ВТБ стал убыточным, и потери вероятны по итогам этого года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также сегодня заявила, что регулятор допускает использование криптовалют в международных расчетах, однако подобные операции не должны проникнуть в страну.