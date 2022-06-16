Глава ЦБ Набиуллина: Москва не планирует запрет доллара и евро

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16 июня 2022, 14:10

Купюры доллара и евро, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Хождение доллара и евро в Российской Федерации не планируют запрещать. Также не будет запрета на другие иностранные валюты. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума в четверг, 16 июня.

Глава регулятора подчеркнула также, что российским гражданам не стоит опасаться конфискации валютных вкладов. Набиуллина заверила, что как только стабилизируется экономическая ситуация в государстве, большинство валютных ограничений снимут.

Ранее сегодня глава Центробанка заявила, что регулятор допускает использование криптовалют в международных расчетах, однако подобные операции не должны проникнуть в страну.

Также в рамках ПМЭФ Набиуллина заявила о качественном изменении внешних условий для экономики РФ. Чиновница уверена, что произошло это надолго, если не на совсем.