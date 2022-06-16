Набиуллина: «Внешние условия изменились надолго, если не навсегда»

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16 июня 2022, 11:37

Центробанк РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Руководитель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в четверг, 16 июня, сделала заявление о качественном изменении внешних условий для экономики РФ. Чиновница уверена, что произошло это надолго, если не на совсем.

«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на неё реагировать», − приводит слова главы регулятора РИА Новости.

Набиуллина считает, что это стало очевидно для всех, что прежних условий не будет никогда.

«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», − заметила в обращении глава ЦБ.

Ранее стало известно, что информацию о золоте и валюте в иностранных банках хотят засекретить. Ранее эти данные публиковались открыто, благодаря чему известно, что Российская Федерация имеет $139,57 млрд в виде золотых слитков, $105,5 млрд – в валюте США, а в юанях – $84,25 млрд. Теперь Центробанк собирается не публиковать такие отчёты в целях государственной безопасности.