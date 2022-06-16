Замглавы МИД Панкин заявил, что легальное исключение России из ВТО невозможно

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин утром в четверг, 16 июня, заявил, что легально исключить Россию из Всемирной торговой организации нельзя.
Александр Панкин в рамках общения с журналистами на полях ПМЭФ подчеркнул, что процедурно нет способа исключения Российской Федерации из ВТО, однако в сложившихся условиях, "невозможное становится возможным".
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум состоится в Северной столице с 15 по 18 июня 2022 года.