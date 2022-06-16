Замглавы МИД Панкин заявил, что легальное исключение России из ВТО невозможно

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16 июня 2022, 11:28 Источник: РИА "Новости"

эмблема ВТО, Sascha Steinach, via www.imago-i/www.imago-images.de

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин утром в четверг, 16 июня, заявил, что легально исключить Россию из Всемирной торговой организации нельзя.

Александр Панкин в рамках общения с журналистами на полях ПМЭФ подчеркнул, что процедурно нет способа исключения Российской Федерации из ВТО, однако в сложившихся условиях, "невозможное становится возможным".

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум состоится в Северной столице с 15 по 18 июня 2022 года.